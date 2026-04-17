HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: İstanbul! Kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde, seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tünel içerisinde yoğun duman oluşurken, içeride kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolu üzerindeki tünelde seyir halindeki kamyonette çıktı. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki kamyonette elektronik aksamdan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alev alev yanan kamyonetten yükselen yoğun duman nedeniyle tünelde görüş mesafesi düştü. Panik yaşayan bazı sürücüler ters şeritten geri manevra yaparak tünelden çıkmaya çalıştı. Bu durum bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ardından tünelde biriken duman tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.