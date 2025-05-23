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Yer: İstanbul! Kızına zorbalık eden çocuğun babasını bıçakladı

İstanbul'da 40 yaşındaki Derya Uygur, kızına okulda zorbalık eden çocuğun babasını konuşmak için çağırdı. Uygur, çocuğun babasına motosikletten inmeden bıçakla saldırdı. Çocuğun babası da Uygur'a saldırdı. Olayda kaçan Uygur polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Yer: İstanbul! Kızına zorbalık eden çocuğun babasını bıçakladı
Recep Demircan

40 yaşındaki Derya Uygur’un birinci sınıfa giden kızı iddiaya göre 46 yaşındaki Şerif Tekin’in oğlu tarafından okulda zorbalığa uğradı. Yaşananları öğrenen Uygur, Tekin’e ulaşarak onu uyardı. Ancak uyarıların sonuç vermemesi üzerine Tekin’i konuşmak için Beşiktaş’a çağırdı.

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BULUŞUR BULUŞMAZ BIÇAKLADI

Kuryelik yapan Şerif Tekin, motosikletiyle Beşiktaş’a geldi ancak motordan inemeden buluşma noktasında Derya Uygur’un bıçaklı saldırısına uğradı. Öfkeli kadın defalarca bıçağı savurdu.

DERYA UYGUR'A SALDIRDI

Olayın şokuyla bıçaklandığını anlayamadı ve motosikletinden inerek Derya Uygur’a saldırdı. Tekin, Derya Uygur’u tekmelemesinin ardından yumrukladı. Kadını dakikalarca darbeden Tekin bıçağı almaya çalıştı.

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Ekol TV'den Gizem Gündoğdu’nun haberine göre sokaktaki vatandaşlar araya girmeye çalışsa da Uygur ve Tekin kavgaya ara vermedi. Yere düşen Derya Uygur fırsatı kullanarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçaklandığını anlayan Şerif Tekin ise çevredekilerden yardım istedi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kaçtığı evinde yakalanan Derya Uygur tutuklandı.

23 Mayıs 2025
23 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul saldırı
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