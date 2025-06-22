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Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Bakırköy'de özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırgana karşı ateş açan Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö.'yü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Hasan Ö. tutuklanırken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaçan saldırgan ve yanındaki şüpheli Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Bakırköy'de özel bir hastanenin otoparkında korkunç anlar yaşandı. Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe'ye ateş açtı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Vücudunun 9 yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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15 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe'nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe'nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.

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EDİRNE'DE YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan M.M.İ. ve yanındaki Ö.D. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İstanbul'a getirildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy otopark hastane
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