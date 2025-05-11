Yer: İstanbul! Lüks araç sahibi hayatının şokunu yaşadı: Her şey bir anda oldu

Olay, 7 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klasik araç sahibi şahıs, restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti. Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ SAHİBİ ŞOKE OLDU

Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı.

"ZARAR KARŞILANACAK"

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi, araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.

İstanbul'da bir restoranda vale olarak görev yapan şahıs, sahibinden teslim aldığı servet değerindeki klasik aracın kontrolünü kaybederek bir başka araca çarptı. Kazada klasik araçta hasar meydana geldi pic.twitter.com/KiVXiDjcbN — Mynet (@mynet) May 11, 2025

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır