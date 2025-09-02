Yer: İstanbul! Ortalık bir anda savaş alanına döndü... Dört motosikletli kafasında kask parçaladı, meydan okumaya devam etti: "Oğlum ben yıkılmam"

Trafikte yaşanan gerilim anları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşandığı belirtilen olayda, bir sürücü ile motosiklet sürücüleri arasında tartışma yaşandı.

KASKLARLA ADAMA SALDIRDI

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın nedeni henüz bilinmezken motosiklet sürücüleri adama kask ile saldırdı.

DARBELER KARŞISINDA AFALLADI FAKAT AYAKTA KALMAYI BAŞARDI

Dört motosikletlinin saldırdığı adam aldığı darbeler karşısında afalladı fakat ayakta kalmayı da başardı.

"OĞLUM BEN YIKILMAM"

Kafasında kask kırılan adam tek başına karşısındakilere saldırmaya devam etti. Şahıs bu sırada ise "Oğlum ben yıkılmam" diye bağırdı.