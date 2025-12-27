HABER

Yer: İstanbul! Otobüsün arkasında tehlikeli yolculuk

Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen iki çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yer: İstanbul! Otobüsün arkasında tehlikeli yolculuk

Görüntüler, dün Kavacık'ta kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk seyir halindeki İETT otobüsünün arka kısmına asılarak bir süre yolda ilerledi. Çocukların, trafikte can güvenliklerini hiçe sayarak ilerlediği anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otobüsün durağa yanaşmasıyla çocuklar uzaklaştı.

Görüntülerde, çocukların trafikte İETT otobüsünün arkasına asılarak ilerlediği, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptığı anlar yer alıyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İstanbul
