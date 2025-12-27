Yer: İstanbul! Otobüsün arkasında tehlikeli yolculuk

Görüntüler, dün Kavacık'ta kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk seyir halindeki İETT otobüsünün arka kısmına asılarak bir süre yolda ilerledi. Çocukların, trafikte can güvenliklerini hiçe sayarak ilerlediği anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otobüsün durağa yanaşmasıyla çocuklar uzaklaştı.

Görüntülerde, çocukların trafikte İETT otobüsünün arkasına asılarak ilerlediği, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptığı anlar yer alıyor.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır