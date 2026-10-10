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Yer: İstanbul! Otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi

Çekmeköy’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilde gizli bölmede 127,2 gram marihuana ele geçirildi.

Yer: İstanbul! Otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada otomobilin konsol kısmına özel olarak yapılmış gizli bir bölme tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gizli bölmeyi açan polis ekipleri, 24 pakette toplam 127,2 gram marihuana maddesi ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, sürücüye trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulanarak, araç parka çekildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yer: İstanbul! Otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu
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