Yer: İstanbul! Tankerden otoyola yayılan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer ilçesi, kuzey çevre otoyolu Kilyos çıkışı Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 ton ağırlığında kimyasal madde taşıyan tankerin haznesi otoyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle delindi. Delinme sonucu tankerden sızan kimyasal madde otoyola döküldü. Tanker sürücüsü durumu kısa sürede fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Delinme sonucu otoyola yayılan kimyasal maddenin, yanıcı ve patlayıcı özellikli madde olması ihtimali ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tankerden otoyola yayılan maddenin endüstride ve su arıtma tesislerinde kullanılan demir klorür olduğunu belirledi. Ardından bölgeye sevk edilen otoyol düzenleme ekipleri tarafından demir klorür maddesinin yola yayıldığı kısımlara kumlama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından tanker karşı istikamete doğru döndürüldü ve kimyasal madde hazneden kontrollü şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır