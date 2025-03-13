HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Tankerden otoyola yayılan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

Yer: İstanbul! Tankerden otoyola yayılan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

13.03.2025 17:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir arıtma tesisine kimyasal madde taşıyan tanker bilinmeyen bir nedenle delindi. Yola akan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi.

Yer: İstanbul! Tankerden otoyola yayılan kimyasal madde ekipleri harekete geçirdi

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer ilçesi, kuzey çevre otoyolu Kilyos çıkışı Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 ton ağırlığında kimyasal madde taşıyan tankerin haznesi otoyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle delindi. Delinme sonucu tankerden sızan kimyasal madde otoyola döküldü. Tanker sürücüsü durumu kısa sürede fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Delinme sonucu otoyola yayılan kimyasal maddenin, yanıcı ve patlayıcı özellikli madde olması ihtimali ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tankerden otoyola yayılan maddenin endüstride ve su arıtma tesislerinde kullanılan demir klorür olduğunu belirledi. Ardından bölgeye sevk edilen otoyol düzenleme ekipleri tarafından demir klorür maddesinin yola yayıldığı kısımlara kumlama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından tanker karşı istikamete doğru döndürüldü ve kimyasal madde hazneden kontrollü şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Seyir halindeydi, her şey bir anda oldu... Seyir halindeydi, her şey bir anda oldu...
Bakan Fidan, Ahmet Şara ile görüşecekBakan Fidan, Ahmet Şara ile görüşecek
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Uzman isim 'fiyata odaklanmayın' diyerek açıkladı 'O rakamları...'

Uzman isim 'fiyata odaklanmayın' diyerek açıkladı 'O rakamları...'

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.