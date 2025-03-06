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Yer: İstanbul! Trafikte makas atıp, sürücüleri silahla tehdit etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 22:20
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İstanbul'da seyir halindeyken trafikte makas atıp, silah göstererek diğer sürücüleri tehdit eden şahsın görüntüleri üzerine ekipler harekete geçti. Şahıs, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Tehdit' suçlarından gözaltına alındı.

Yer: İstanbul! Trafikte makas atıp, sürücüleri silahla tehdit etti

Olay Şile otoyolunda 2 Şubat tarihinde gece saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Y.E.U., önünde makas atıp, zigzag çizerek ilerleyeren otomobili selektör yaparak uyardı. Bunun üzerine makas atan otomobil sürücüsü, Y.E.U.'ya silah göstererek tehditler savurdu. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonrasında isminin M.E.A. olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Tehdit' suçlarından gözaltına alındı.

ISTANBUL---TRAFIKTE-MAKAS-ATIP-SILAHLA-_598411_177128

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul maganda
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