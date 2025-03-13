Yer: İzmir! 3 yaşındaki çocuğa AVM'de köpek saldırdı

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan giyim ve ev eşyası satan mağazada meydana geldi. 3 yaşındaki çocuk ve annesi, alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Bu sırada koltukta köpek olduğunu gören çocuk, köpeği sevmek için yanına gitti. Çocuk yaklaştığı an, koltukta duran köpek bir anda küçük kızın suratına hamle yaparak dudağının ısırdı ve patisi ile alnını çizdi.

TABURCU EDİLDİ

Anne yaptığı hamle ile çocuğunu köpekten uzaklaştırırken, kızının yaralandığını gördü. Hastaneye götürülen küçük kuz, yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay sonrası çocuğun anne ve babası, sahipsiz köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağaza hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA