HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer İzmir… Askeri üniforma giydi herkesi dolandırdı! Önce ceza aldı sonra tahliye edildi

Yer İzmir… Askeri üniforma giydi herkesi dolandırdı! Önce ceza aldı sonra tahliye edildi

17.02.2025 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de üsteğmen rütbeli askeri üniformayla bindiği taksilerin ücretini ödemediği iddiasıyla yakalanıp, tutuklanan ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Semih B. ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede 7,5 yıl hapse çarptırılan sanık cezanın ardından tahliye edildi.

Yer İzmir… Askeri üniforma giydi herkesi dolandırdı! Önce ceza aldı sonra tahliye edildi

İzmir'de üsteğmen rütbeli askeri üniformayla bindiği taksilerin ücretini ödemediği suçlamasıyla yargılanan Semih B. (28), 7,5 yıl hapse çarptırılıp, tahliye edildi.

Olay, 12 ve 13 Kasım 2024 tarihlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Taksici Mustafa Başdaş (38), otomobiline üsteğmen rütbeli askeri üniformalı binen Semih B.'yi gitmek istediği noktaya götürdü. Semih B. burada üzerinde nakit olmadığını, kredi kartında da sorun yaşadığını söyleyerek IBAN ile ödeme yapacağını belirtti. IBAN ile parayı ödediğini söyleyen Semih B. taksiden indi. Başdaş, para hesabına yatmayınca dolandırıldığı gerekçesiyle Semih B. hakkında polise şikayetçi oldu.

Suriye uyruklu Mohamed Elchichi (53) de aynı yöntemle Semih B.'nin kendisini dolandırdığını öne sürerek, durumu polise bildirdi. Başdaş ve Elchichi, meslektaşlarını uyarmak için Semih B.'ye ait araç içi kamera görüntülerini kendilerine ait WhatsApp gruplarında da paylaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Yeri tespit edilen şüpheli Semih B., 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Askeri personel olmadığı belirlenen Semih B.'nin, polisteki ifadesinde ise sözleşmeli er olduğunu ve üsteğmen rütbeli asker olmak istediği için üniforma giydiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Semih B. tutuklandı.

1

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semih B. hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'PARALARINI ERTESİ GÜN ELDEN VERDİM'

Tutuklu sanık Semih B.'nin yargılanmasına 14 Şubat'ta başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Semih B., taksiciler Mustafa Başdaş ve Mohamed Elchichi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksiciler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Semih B., "Telefon numaramı değiştirdiği için onlara o gün paralarını gönderememiştim. Ertesi gün taksi duraklarına giderek paralarını elden verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada söz verilen müştekiler taksici Mustafa Başdaş ile Mohamed Elchichi ise Semih B.'nin kendilerine ödeme yapmadığını öne sürdü.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan ceza verilmesini talep etti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme başkanı Semih B.'ye, Mustafa Başdaş'a yönelik nitelikli dolandırıcılık eylemi suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 60 gün idari para cezası verdi. Mahkemedeki tutumu nedeniyle 1/6 oranında indirim yaparak cezayı 3 yıl 9 ay ile 50 gün adli para cezasına düşürdü. Semih B.'nin diğer taksici Elchichi'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 48 gün idari para cezası verdi. Semih B.'nin duruşmadaki iyi halinden dolayı 1/6 indirim uygulanarak ceza, 3 yıl 9 ay ve 40 gün idari para cezasına düşürüldü. Semih B. toplam 7,5 yıl hapse çarptırıldı. Semih B.'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmün kesinleşmesi halinde uygulanması muhtemel infaz mevzuatı birlikte değerlendirildiğinde tutukluluk halinin devamının ölçülü olmayabileceği değerlendirilerek, tahliyesine karar verildi. Semih B. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Ehliyetsiz sürücü baba ve oğlunu ezmişti! Mahkemeden şok kararEhliyetsiz sürücü baba ve oğlunu ezmişti! Mahkemeden şok karar
Sendika şubesi kan gölüne döndü: Başkan sekreterini öldürüp intihar ettiSendika şubesi kan gölüne döndü: Başkan sekreterini öldürüp intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Asker İzmir dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yine İspanya, yine iğrenç saldırı! Futbolda yaptıkları ırkçılık bitmek tükenmek bilmiyor

Yine İspanya, yine iğrenç saldırı! Futbolda yaptıkları ırkçılık bitmek tükenmek bilmiyor

Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödediği Cuesta için eski kulübünden ilginç sözler! 'Zaten yerini kaybetmişti...'

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödediği Cuesta için eski kulübünden ilginç sözler! 'Zaten yerini kaybetmişti...'

Ankara'da deprem! Komşu iller de hissetti... Sosyal medyada gündem oldu

Ankara'da deprem! Komşu iller de hissetti... Sosyal medyada gündem oldu

Prof. Dr. Kara’dan çarpıcı açıklama: "Pandemiye yakın sayılarda vaka görüyoruz"

Prof. Dr. Kara’dan çarpıcı açıklama: "Pandemiye yakın sayılarda vaka görüyoruz"

Kan donduran olay! Arkadaşını öldürdü, cesedini 36 Saat yanında gezdirdi…

Kan donduran olay! Arkadaşını öldürdü, cesedini 36 Saat yanında gezdirdi…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.