Yer İzmir… Askeri üniforma giydi herkesi dolandırdı! Önce ceza aldı sonra tahliye edildi

İzmir'de üsteğmen rütbeli askeri üniformayla bindiği taksilerin ücretini ödemediği suçlamasıyla yargılanan Semih B. (28), 7,5 yıl hapse çarptırılıp, tahliye edildi.

Olay, 12 ve 13 Kasım 2024 tarihlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Taksici Mustafa Başdaş (38), otomobiline üsteğmen rütbeli askeri üniformalı binen Semih B.'yi gitmek istediği noktaya götürdü. Semih B. burada üzerinde nakit olmadığını, kredi kartında da sorun yaşadığını söyleyerek IBAN ile ödeme yapacağını belirtti. IBAN ile parayı ödediğini söyleyen Semih B. taksiden indi. Başdaş, para hesabına yatmayınca dolandırıldığı gerekçesiyle Semih B. hakkında polise şikayetçi oldu.

Suriye uyruklu Mohamed Elchichi (53) de aynı yöntemle Semih B.'nin kendisini dolandırdığını öne sürerek, durumu polise bildirdi. Başdaş ve Elchichi, meslektaşlarını uyarmak için Semih B.'ye ait araç içi kamera görüntülerini kendilerine ait WhatsApp gruplarında da paylaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Yeri tespit edilen şüpheli Semih B., 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Askeri personel olmadığı belirlenen Semih B.'nin, polisteki ifadesinde ise sözleşmeli er olduğunu ve üsteğmen rütbeli asker olmak istediği için üniforma giydiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Semih B. tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semih B. hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'PARALARINI ERTESİ GÜN ELDEN VERDİM'

Tutuklu sanık Semih B.'nin yargılanmasına 14 Şubat'ta başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Semih B., taksiciler Mustafa Başdaş ve Mohamed Elchichi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksiciler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Semih B., "Telefon numaramı değiştirdiği için onlara o gün paralarını gönderememiştim. Ertesi gün taksi duraklarına giderek paralarını elden verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada söz verilen müştekiler taksici Mustafa Başdaş ile Mohamed Elchichi ise Semih B.'nin kendilerine ödeme yapmadığını öne sürdü.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan ceza verilmesini talep etti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme başkanı Semih B.'ye, Mustafa Başdaş'a yönelik nitelikli dolandırıcılık eylemi suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 60 gün idari para cezası verdi. Mahkemedeki tutumu nedeniyle 1/6 oranında indirim yaparak cezayı 3 yıl 9 ay ile 50 gün adli para cezasına düşürdü. Semih B.'nin diğer taksici Elchichi'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 48 gün idari para cezası verdi. Semih B.'nin duruşmadaki iyi halinden dolayı 1/6 indirim uygulanarak ceza, 3 yıl 9 ay ve 40 gün idari para cezasına düşürüldü. Semih B. toplam 7,5 yıl hapse çarptırıldı. Semih B.'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmün kesinleşmesi halinde uygulanması muhtemel infaz mevzuatı birlikte değerlendirildiğinde tutukluluk halinin devamının ölçülü olmayabileceği değerlendirilerek, tahliyesine karar verildi. Semih B. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. (DHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır