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Yer: İzmir! Eski nişanlısını öldürüp nişanlısının annesini yaralayıp intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde Necat Yorğun (35), sokakta önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın'ı (39) tabancayla öldürüp, kadının annesi Medine Serpil Kaynak'ı (70) da ağır yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihar etti.

Yer: İzmir! Eski nişanlısını öldürüp nişanlısının annesini yaralayıp intihar etti

Necat Yorğun, iddiaya göre, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti. Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu.

SELEN SAKIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

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Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Necat Y. ile Selen S'nin nişanlı oldukları, bir süre önce nişanlarını bozdukları ve sıkça kavga ettikleri öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çevre ihbar
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