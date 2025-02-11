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  4. Yer: İzmir! Eve gidince korkunç manzarayla karşılaştılar! Haber alınamayan kadının kemikleri bulundu

Yer: İzmir! Eve gidince korkunç manzarayla karşılaştılar! Haber alınamayan kadının kemikleri bulundu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.02.2025 23:30
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İzmir'in Konak ilçesinde kendisinden haber alınmayan yaşlı kadının kemikleri bulundu. Kadının uzun süre önce vefat ettiği ve cesedinin çürüdüğü aktarıldı. Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yer: İzmir! Eve gidince korkunç manzarayla karşılaştılar! Haber alınamayan kadının kemikleri bulundu

Konak'ın Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

CESEDİ ÇÜRÜDÜ, KEMİKLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.

Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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EŞİ 23 SENE ÖNCE VEFAT ETTİ

Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.

Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir
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