Yer İzmir… Jaguar'ın elektrikli arabası kendi kendine yandı

İzmir, Buca’daki 6. Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, bir kişi Jaguar marka elektrikli otomobilini servise getirdi. Aracını uygun bir noktaya park eden sürücünün ayrılmasının ardından, otomobil kendi kendine yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin, itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı raporla netlik kazanacağı ifade edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA