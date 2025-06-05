Yer: İzmir... Kan donduran görüntüler! Battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde çatıda bulundu

Dün gece saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde korkunç bir olay gerçekleşti. Çatı katında doğum yapan bir kadının bebeğini bırakıp gittiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü. İşte haberin tüm detayları!

BATTANİYEYE SARILI VE YÜZÜ KAPATILMIŞ HALDE BULUNDU

Binanın çatı katından gelen bebek ağlama sesleri üzerine çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, seslerin evin çatısından geldiğini belirledi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu.

BEBEK ÖLDÜ, ANNE GÖZALTINDA

Bebeğin binada yaşayan bir kıza ait olduğu öne sürülürken, bebek ve anne hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır