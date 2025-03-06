Yer: İzmir! Kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüler

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçedeki bir apartmanın kapıcı dairesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kapıcı dairesini imalathaneye dönüştüren H.K. (42) ve S.O.'yu (42) teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet savcısının koordinesinde polis ekipleri, H.K. ve S.O.'nun adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu üretimi için vantilatör, 600 wat ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nem ölçer, fan motoru, 2 güç kaynağı, 2 zamanlayıcı, çeşitli ebatlarda çok sayıda boru ve madde üretiminde kullanılan bez dolap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

H.K. ve S.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır