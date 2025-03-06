HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İzmir! Kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüler

Yer: İzmir! Kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüler

06.03.2025 22:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de düzenlenen operasyonda bir binanın kapıcı dairesinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Adreste yapılan aramada 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu madde üretmek için kullanılan birçok materyal ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yer: İzmir! Kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüler

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçedeki bir apartmanın kapıcı dairesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kapıcı dairesini imalathaneye dönüştüren H.K. (42) ve S.O.'yu (42) teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet savcısının koordinesinde polis ekipleri, H.K. ve S.O.'nun adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu üretimi için vantilatör, 600 wat ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nem ölçer, fan motoru, 2 güç kaynağı, 2 zamanlayıcı, çeşitli ebatlarda çok sayıda boru ve madde üretiminde kullanılan bez dolap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

H.K. ve S.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yer: İstanbul! Trafikte makas atıp, sürücüleri silahla tehdit ettiYer: İstanbul! Trafikte makas atıp, sürücüleri silahla tehdit etti
Çankırı'da feci kaza! 6 yaralıÇankırı'da feci kaza! 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

Naci Görür'den o il için uyarı: "Olabilecek en çürük zeminde oturuyor"

Naci Görür'den o il için uyarı: "Olabilecek en çürük zeminde oturuyor"

Radar yok diye hız yapanlar yandı! Yeni sistem devreye girdi

Radar yok diye hız yapanlar yandı! Yeni sistem devreye girdi

Ortalığı karıştıracak iddia! Trump'tan NATO adımı: O maddeyi değiştirmek istiyor

Ortalığı karıştıracak iddia! Trump'tan NATO adımı: O maddeyi değiştirmek istiyor

Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.