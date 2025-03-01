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  4. Yer: İzmir! Mazot yüklü tankerin taksiye çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yer: İzmir! Mazot yüklü tankerin taksiye çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

01.03.2025 16:34
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01.03.2025 16:34
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde mazot yüklü tankerin bariyere çarpıp karşı şeride geçerek taksiye çarptığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 06.30 sıralarında, Altınyol Melez Deltası yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Konak istikametine giden mazot yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp karşı şeride geçerek Fikret B. yönetimindeki taksiye çarptı. Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Karşıyaka ve Konak istikametinde yoğunluk yaşandı. Ekipler, araçların ve tankın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; kaza sonrası Fikret B.’nin kullandığı taksinin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taksi seyir halindeyken karşı yönden gelen tankerin çarptığı, çarpmanın etkisiyle de taksideki yolcu ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

MAZOT-YUKLU-TANKERIN-TAKSIYE-CARPTIGI-KA_590834_174816

MAZOT-YUKLU-TANKERIN-TAKSIYE-CARPTIGI-KA_590835_174816

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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