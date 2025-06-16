Yer: İzmir! Otoyolda dehşet anları! Sol şeritte bekleyen taksiye böyle çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Menemen ilçesinde, sol şeritte bekleyen taksiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksideki 76 yaşındaki Yüksel Doğdu yola savruldu ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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