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Yer: İzmir! Otoyolda dehşet anları! Sol şeritte bekleyen taksiye böyle çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Menemen ilçesinde, sol şeritte bekleyen taksiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle takside yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Yüksel Doğdu hayatını kaybetti.

Yer: İzmir! Otoyolda dehşet anları! Sol şeritte bekleyen taksiye böyle çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

İzmir’in Menemen ilçesinde, sol şeritte bekleyen taksiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksideki 76 yaşındaki Yüksel Doğdu yola savruldu ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(EKOLTV)

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İzmir Menemen otoyol taksi kaza yolcu
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