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Yer: İzmir! Zabıta seyyar satıcı darp etti: Tepki çeken anlar kamerada!

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İzmir'in Konak ilçesinde seyyar bir satıcının tezgahı zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. Zabıta ekiplerinin satıcıya müdahalesi sonrası ortalık karıştı. Yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken zabıta ekiplerinin esnafı defalarca yumrukladığı görüldü. Öte yandan araya girmeye çalışan bir kadının da yüzüne darbe alması sonrası fenalaştığı görüldü. İşte o anlar!

Konak ilçesine bağlı Güzelyalı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satış yaptığı gerekçesiyle bir seyyar satıcının arabasına el koymak istedi. Seyyar satıcı ise duruma tepki gösterince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik yerini sokak kavgasına bıraktı...

Yer: İzmir! Zabıta seyyar satıcı darp etti: Tepki çeken anlar kamerada! 1

ZABITA SEYYAR SATICI DÖVDÜ

Tartışmanın büyümesiyle zabıta ekipleri ile esnaf arasında fiziki müdahale başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çok sayıda zabıta görevlisinin satıcının üzerine çullandığı, bir zabıtanın seyyar satıcıya defalarca yumruk attığı ve diğerlerinin de yere yatırarak darp ettiği anlar yer aldı.

Yer: İzmir! Zabıta seyyar satıcı darp etti: Tepki çeken anlar kamerada! 2

YUMRUKLARDAN BİR KADIN VATANDAŞ DA NASİBİNİ ALDI

Öte yandan seyyar satıcıyı döven zabıtalardan birisi daha sonra yakın mesafeden satıcının gözüne biber gazı da sıktı. Görüntülerde ayrıca, arbedeyi ayırmak isteyen bir kadın vatandaşın yüzüne darbe aldığı ve olay yerinde fenalaştığı da görüldü.

Yer: İzmir! Zabıta seyyar satıcı darp etti: Tepki çeken anlar kamerada! 3

ZABITANIN MÜDAHALESİNE TEPKİ

Olayı gören çevre sakinleri, zabıta ekiplerinin orantısız güç kullanması üzerine duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar zabıtaların elinden esnafı almaya çalışırken, bazıları ise yaşananları kayıt altına aldı.

Yer: İzmir! Zabıta seyyar satıcı darp etti: Tepki çeken anlar kamerada! 4

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta İzmir
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