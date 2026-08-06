Yer: Japonya! 7,1 büyüklüğündeki depremde hastayı korumak için böyle mücadele verdiler

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde sağlık çalışanlarının kriz anındaki mücadelesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli sarsıntıya ameliyathanede yakalanan sağlık personelinin, ameliyat masasındaki hastayı korumak için büyük çaba gösterdiği görüldü. Deprem sırasında ameliyathane ekipmanlarının şiddetle savrulduğu, bazı çalışanların dengesini kaybederek yere düştüğü anlar da kameralara yansıdı.

HASTAYI KORUMAK İÇİN MÜCADELE VERDİLER

Görüntülerde iki sağlık çalışanının, hastayı çevredeki devrilen ve savrulan eşyalardan korumak için ameliyat masasına tutunduğu görüldü. Sarsıntının sona ermesinin ardından ekip, operasyonu sürdürdü. Japon basınında yer alan haberlere göre ameliyat daha sonra başarıyla tamamlandığı ve hastanenin 5 Ağustos itibarıyla normal faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kumamoto Valiliği’nden yapılan açıklamada, felakette en az 38 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Deprem nedeniyle 3 bin 851 yapıda hasar meydana gelmiş, 181 bina tamamen yıkılmıştı.

🔴 Japonya’da 28 Temmuz’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında ameliyathanede bulunan sağlık çalışanlarının, ameliyat masasındaki hastayı korumak için verdiği mücadelenin görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/p2x4NuvXi2 — Mynet (@mynet) August 6, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır