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Yer: Japonya! 7,1 büyüklüğündeki depremde hastayı korumak için böyle mücadele verdiler

Japonya’da 28 Temmuz’da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bir hastanede bulunan sağlık çalışanlarının, ameliyat masasındaki hastayı korumak için verdiği mücadelenin görüntüleri ortaya çıktı.

Yer: Japonya! 7,1 büyüklüğündeki depremde hastayı korumak için böyle mücadele verdiler

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde sağlık çalışanlarının kriz anındaki mücadelesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli sarsıntıya ameliyathanede yakalanan sağlık personelinin, ameliyat masasındaki hastayı korumak için büyük çaba gösterdiği görüldü. Deprem sırasında ameliyathane ekipmanlarının şiddetle savrulduğu, bazı çalışanların dengesini kaybederek yere düştüğü anlar da kameralara yansıdı.

Yer: Japonya! 7,1 büyüklüğündeki depremde hastayı korumak için böyle mücadele verdiler 1

HASTAYI KORUMAK İÇİN MÜCADELE VERDİLER

Görüntülerde iki sağlık çalışanının, hastayı çevredeki devrilen ve savrulan eşyalardan korumak için ameliyat masasına tutunduğu görüldü. Sarsıntının sona ermesinin ardından ekip, operasyonu sürdürdü. Japon basınında yer alan haberlere göre ameliyat daha sonra başarıyla tamamlandığı ve hastanenin 5 Ağustos itibarıyla normal faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi.

Yer: Japonya! 7,1 büyüklüğündeki depremde hastayı korumak için böyle mücadele verdiler 2

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kumamoto Valiliği’nden yapılan açıklamada, felakette en az 38 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Deprem nedeniyle 3 bin 851 yapıda hasar meydana gelmiş, 181 bina tamamen yıkılmıştı.

Yer: Japonya! 7,1 büyüklüğündeki depremde hastayı korumak için böyle mücadele verdiler 3

Yer: Japonya! 7,1 büyüklüğündeki depremde hastayı korumak için böyle mücadele verdiler 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
kurban olurum ya bu doktorlar yeryuzunun kanatsiz melekleri. Kendi canlari pahasina savunmasiz bir insani koruyorlar ya; her turlu takdirin uzerunde.
Dehşet. Allah memleketimi korusun böyle depremlerden.
bu depremin diğerlerinden farkı neydi ? daha fazla hasar verdi sanki
zemine daha yakındı ve karada oldu.japonya da depremler genelde okyanusta ve Japonya ya uzak oluyor
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