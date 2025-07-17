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Yer: Kâğıthane! Büyük bir gürültü koptu, facianın eşiğinden dönüldü

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Kâğıthane'de 3 katlı binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. 'Benekli' adlı kedi son anda kaçarken, zabıta ekipleri ise binayı tahliye edip mühürledi.

Olay, saat 10.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında bulunan balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları yola düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

BİNA TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın önüne bariyer çekerek önlem aldı. Zabıta ekipleri ise bina sakinlerini tahliye etti. Yapılan çalışma sonrasında zabıta ekipleri binayı mühürledi. Mühendisler tarafından binadan karot örneği alınacağı ve çıkan sonuçlara göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Yer: Kâğıthane! Büyük bir gürültü koptu, facianın eşiğinden dönüldü 1

'1 METRELİK DUVAR ÇÖKTÜ'

Olayla ilgili konuşan kiracı Muhammet Hamari, "Bina çöktü, daha doğrusu çökecek gibi oldu. Şu an da belediye geldi mühürlemeye çalışıyorlar. Balkonun oradaki 1 metrelik duvar var aşağıya doğru çöktü. Bina zaten eski, belediye geldi 'Mühürleriz' diyorlar. Bizim şu an kalacak yerimiz yok. Sokakta kaldık, belediyeye gideceğiz inşallah yardımcı olurlar. Akrabamız yok kimsemiz yok nerede kalacağız bilmiyoruz. Belediyeye güveniyoruz." dedi.

Yer: Kâğıthane! Büyük bir gürültü koptu, facianın eşiğinden dönüldü 2

'BENEKLİ' İSİMLİ KEDİ SON ANDA KAÇTI

Diğer yandan balkonun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta kimse olmadığı sırada balkonun büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor. Balkondan kopan beton parçaları ise yola düşüyor.

Görüntülerde çökme sırasında pencere kenarında duran 'Benekli' isimli kedinin son anda park halindeki otomobilin altına kaçtığı anlar da görülüyor.

Yer: Kâğıthane! Büyük bir gürültü koptu, facianın eşiğinden dönüldü 3

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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