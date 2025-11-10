HABER

Yer: Kadıköy... Genç kadını ateşe verdi: O anlar ortaya çıktı! "Tehdit mesajları geliyor"

İstanbul Kadıköy'de cani bir kadın, eğlence mekanı önünde oturan başka bir kadının üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermişti. Ağır yaralanan talihsiz kadına saldıran diğer kadın tutuklanarak cezaevine götürüldü. Dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yer: Kadıköy... Genç kadını ateşe verdi: O anlar ortaya çıktı! "Tehdit mesajları geliyor"

Kadıköy'de gerçekleşen korkunç olayın görüntüleri izleyenlerin kanını donduruyor. Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana gelen olayda, Gözde Yılmaz (33) arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla kısa bir görüşme yaptı.

Yer: Kadıköy... Genç kadını ateşe verdi: O anlar ortaya çıktı! "Tehdit mesajları geliyor" 1

YANICI MADDEYLE SALDIRDI

Görüşmenin hemen ardından S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Saldırgan kadın, bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz’a arkadaşları müdahale ederken, çevredekiler panik içinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz’ı ambulansla Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

CANİ KADIN TUTUKLANDI

Yılmaz’ın yanık bölümünde tedavisi devam ederken, olayın ardından kaçan şüpheli S.G.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Kadıköy... Genç kadını ateşe verdi: O anlar ortaya çıktı! "Tehdit mesajları geliyor" 2

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.G.A. adlı kadının biranda olay yerine gelerek arkadaşlarıyla birlikte oturan Yılmaz’ın üzerine yanıcı madde dökerek çakmak ile yaktığı görüldü. Alevler içinde kalan Yılmaz’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

"TEHDİT MESAJLARI GELİYOR"

Saldırıya maruz kalan Gözde Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı var, bunu yapan oymuş. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy’de bir mekanda otururken arkamız yola doğru dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi sanırım, büyük ihtimal benzindi. Biranda önüme döndüğümde çakmakla yaktı kız beni. Bu kadını ben şahsi olarak tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı fikrimiz yok. En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden ‘Sizi bıçaklattırıcam’ şeklinde tehdit mesajları geliyor. ‘Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, siz bir daha Kadıköy’e geri dönemezsin’ deniliyor. Benim iş yerim ve evim zaten orada, kendileri bu bölgede oturmayan insanlar. Vücudumda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar var. Bir daha eskisi gibi iyileşemeyecekmişim" dedi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

