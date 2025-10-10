HABER

Yer: Kadıköy! İnşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Kadıköy'de inşaatta çalışan Nazım T., yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Kadıköy! İnşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Olay saat 15.30 sıralarında Mehmet Ertem Alp Sokak'ta inşaat çalışması yapılan bir binada meydana geldi. Şantiye'de çalışan Nazım T.(60), dengesini kaybederek binanın üst katından zemindeki çukurun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adrese gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında, yüksekten düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kadıköy
