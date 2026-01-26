HABER

Yer: Kağıthane! Ağabey, annesinin cenazesinde kardeşini silahla vurarak öldürdü

İstanbul Kağıthane'de camide annelerinin cenaze namazına katılan iki kardeş arasında namazın ardından miras paylaşımından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda ağabey Mustafa M. (69), kardeşi Mehmet M.'yi (52) silahla başından ve karnından vurdu. Ağır yaralanan Mehmet M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan iki kardeş, vefat eden annelerinin cenaze namazına katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken Mustafa M., kardeşi Mehmet M.'yi silahla başından ve karnından vurdu.

ŞÜPHELİNİN 10 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet M. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli Mustafa M. ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da el konulan Mustafa M.'nin polis ekiplerinde 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA

