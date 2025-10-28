Yer: Kastamonu! Balkona bırakılan köz nedeniyle yangın çıktı

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Nasuh Mahallesi Afet Evler bölgesinde meydana geldi. Ramazan C.'nin oturduğu 5 katlı apartmanın dördüncü katında sobadan alınan közlerin balkona bırakılması sonucu yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır