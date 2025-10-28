HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Kastamonu! Balkona bırakılan köz nedeniyle yangın çıktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, sobadan alınan közlerin balkona bırakılması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yer: Kastamonu! Balkona bırakılan köz nedeniyle yangın çıktı

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Nasuh Mahallesi Afet Evler bölgesinde meydana geldi. Ramazan C.'nin oturduğu 5 katlı apartmanın dördüncü katında sobadan alınan közlerin balkona bırakılması sonucu yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu!Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu!
Bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdımBana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.