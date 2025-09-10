HABER

Yer: Kastamonu! Otomobilin içine giren arı kazaya yol açtı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde otomobilin içerisine giren arı kazaya yol açtı. Kazada sürücü M.S. ve eşi E.S yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bozkurt-Abana karayolu üzerinde meydana geldi. Bozkurt ilçesinden Abana istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki otomobilin içerisine arı girdi. Arıyı camdan dışarıya çıkarmak isteyen sürücü M.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü M.S. ve eşi E.S, otomobilin içerisinde sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü ve eşini sıkıştığı yerden çıkartarak, ambulansla hastaneye götürdü.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

