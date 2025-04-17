Yer: Kayseri! Husumetlisini evin bahçesinde vurdu!

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan E.S. ile T.Ç. (48) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle E.S., yanında bulundurduğu tabanca ile T.Ç.'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan T.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın ardından kaçan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır