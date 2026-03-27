Yer: Kayseri... Uyuşturucuyu sakladığı yer ekipleri bile şaşkına çevirdi!

Kayseri'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kişiden uyuşturucu madde çıktı. İlginç olan ise şahsın uyuşturucuyu sakladığı yer oldu. Ekipleri bile şaşkına çeviren olayda şahsın uyuşturucuyu kulağının içine sakladığı ortaya çıktı.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus) ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.’yi durdurdu.

KULAĞININ İÇİNE SAKLAMIŞ

Şüpheliye Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan beden muayenesinde, kulak iç kanal kısımlarına saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuda korkunç anlar! Dükkan sahibi altınları düzeltirken neye uğradığını şaşırdıKuyumcuda korkunç anlar! Dükkan sahibi altınları düzeltirken neye uğradığını şaşırdı
Bozkır Barajı’nda su seviyesi yükseliyorBozkır Barajı’nda su seviyesi yükseliyor

En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

