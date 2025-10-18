Yer: Kilis... Nar ekşisi üretiminde skandal görüntüler! O ürünler imha edildi, imalathane kapatıldı

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde denetim yaptı. Denetimlerde nar ekşisi üretimi ypaılan bir imalathaneden skandal görüntüler kameralara yansıdı. Pislik içerisindeki üretim araç gereçleri pes dedirtti...

İMALATHANEDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER! KAPATILDI

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katıldığı denetimlerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

Başkan Yardımcısı Yaşar, işletmede yapılan sağlıksız üretime skandal görüntülere sert tepki gösterdi.

"TEKRARI HALİNDE YAPTIRIMLAR DAHA AĞIR OLACAK"

Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, gıda ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır