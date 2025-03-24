Yer: Kırıkkale... Annesiyle mesajlaştığını iddia etti, doktoru darbetti

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

MESAJLARI GÖRDÜKTEN SONRA DOKTORU DARBETTİ

E.K., iddiaya göre annesinin telefonunda doktor Yakup Ç. ile mesajlarını gördü. Bunun üzerine arkadaşı O.İ. ile aile sağlığı merkezine giden E.K., doktor Yakup Ç.'yi darbedip kaçtı.

DOKTOR SAĞ GÖZÜNDEN YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi aile sağlığı merkezinde yapılan Yakup Ç., buradan Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ gözünden yaralanan Yakup Ç., tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır