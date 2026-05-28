HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Kocaeli! Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı: 2 kadını bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden Kurban Bayramı iznine çıktığı öğrenilen kişi dehşet saçtı. Saldırganın bıçakladığı 2 kişiden birinin eşi, diğerinin ise evde bulunan başka bir kadın olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö., başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yer: Kocaeli! Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı: 2 kadını bıçakladı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö., evde bulunan 2 kadını bıçakladı, 1 kişiyi de darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zanlının, karısı Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakladığı öğrenildi.

Yer: Kocaeli! Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı: 2 kadını bıçakladı 1

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ş.Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı.

Yer: Kocaeli! Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı: 2 kadını bıçakladı 2

Yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö., başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yer: Kocaeli! Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı: 2 kadını bıçakladı 3

Ş.Ö.'nün 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvenlik önlemleri artırılıyor! Hakim ve savcılara özel tedbirGüvenlik önlemleri artırılıyor! Hakim ve savcılara özel tedbir
Malatya'da minibüs ve hafif ticari araç kazası: 8 yaralıMalatya'da minibüs ve hafif ticari araç kazası: 8 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.