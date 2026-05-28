Yer: Kocaeli! Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı: 2 kadını bıçakladı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö., evde bulunan 2 kadını bıçakladı, 1 kişiyi de darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zanlının, karısı Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakladığı öğrenildi.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ş.Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö., başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Ş.Ö.'nün 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

