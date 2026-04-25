HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Kocaeli! Durdurulan minibüste 60 tabanca ile mühimmat ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi (fırça) ve 120 kabza aparatı ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda silah taşındığı belirtilen bir minibüse yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışma sonucu TEM Otoyolu’nun Kartepe ilçesi geçişinde düzenlenen operasyonda minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada; 60 adet 9x19 milimetre çapında tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi (fırça) ve 120 kabza aparatı ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca suçtan elde edildiği belirtilen 2 bin dolar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.