HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Kocaeli! Hacze giden avukata saldırı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde avukat Ömer Çiftçi, hacze gittiği evde saldırıya uğradı. Avukata saldıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yer: Kocaeli! Hacze giden avukata saldırı

Olay, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesinde Akse Mahallesinde meydana geldi. Avukat Ömer Çiftçi, borcundan dolayı M.İ.K’nın evine haciz işlemini gerçekleştirmeye gitti. Kocaeli Barosu avukatlarından Ömer Çiftçi, haciz işlemi sırasında M.İ.K.’nın saldırısına uğradı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kocaeli Barosu yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri de olay yerine gitti. Avukat Çiftçi, beraberindekilerle hastaneye giderek darp raporu alıp şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"
Çelik: 'Siyasi partilerin böyle gündeme gelmesini istemeyiz'Çelik: 'Siyasi partilerin böyle gündeme gelmesini istemeyiz'

Anahtar Kelimeler:
Avukat Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Denize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarı

Denize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarı

Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.