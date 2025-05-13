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Yer:Kocaeli! Kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan işçiler tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimyasal madde depolama sahasında, bir tankı temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye alındı.

Yer:Kocaeli! Kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan işçiler tedavi altına alındı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki OSB’de bulunan bir kimyasal madde depolama sahasında iddiaya göre, kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen 4 işçi, saat 17.00 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermesinin ardından fabrika yetkilileriyle birlikte Dilovası Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

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İhbar üzerine hastaneye kimyasal olaylara müdahale aracının da bulunduğu itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk etti. 4 işçi burada gözetim altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası
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