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Yer: Kocaeli! Ormanda erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir haftadır bölgede olduğu değerlendirilen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.

Yer: Kocaeli! Ormanda erkek cesedi bulundu

Hürriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde, cesedin yaklaşık bir haftadır bulunduğu bölgede olduğu değerlendirildi.

Yer: Kocaeli! Ormanda erkek cesedi bulundu 1

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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