Yer Kocaeli… Trafiğin ortasındaki aile kavgası silahlı çatışmaya döndü! Kayınpeder damadını vurdu…

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, trafikte meydana geldi. Gece saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesi İnönü Mahallesi, Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda kayınpeder ve damadı arasında tartışma yükseldi.

TARTIŞMA TRAFİKTE SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, daha önce ailevi meseleler nedeniyle tartışan Y.K. ve damadı A.G., trafikte seyir halindeyken karşılaştı. Aralarındaki gerginlik burada da devam etti ve kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., otomobilinden inerek tabancasını çekti ve damadı A.G.’nin bulunduğu araca ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği A.G. yaralanırken, Y.K. olay yerinden hızla kaçtı.

POLİS 9 BOŞ KOVAN BULDU

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı A.G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, saldırıya ilişkin 9 adet boş kovan bulundu.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yaşanan bu olay, aile içi tartışmaların ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Polis ekipleri, benzer olayların önüne geçebilmek için soruşturmayı derinleştirirken, olayın detaylarını açığa çıkarmak için çalışmalara devam ediyor.

(DHA)