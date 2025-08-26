HABER

Yer: Konya! Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu: Sosyal medya tepki çekti

Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir doktor, göz muayenesine gelen genç kızı 'teşhirci' diyerek muayene etmedi. Görüntülerde doktor "Ben hasta seçiyorum. Evet teşhircileri muayene etmiyorum." dedi. Genç kız gözyaşlarını tutamazken olay sosyal medyada gündem oldu.

Yer: Konya! Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu: Sosyal medya tepki çekti
Recep Demircan

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Göz muayenesi için hastaneye giden genç kız, doktor tarafından 'çıplak' geldiği iddia edilerek muayene edilmedi.

Yer: Konya! Doktor teşhirci diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu: Sosyal medya tepki çekti 1

"BEN HASTA SEÇİYORUM"

Videoda söz konusu doktor, "Göbek açık böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben hasta seçiyorum. Evet teşhircileri muayene etmiyorum. Sizi muayene etmiyorum, çıkın buradan." dedi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Görüntüleri çeken genç kız ise gözyaşlarına tutamayarak "Bir doktor böyle bir şey söyleyebilir mi ya?" dedi.

Yer: Konya! Doktor teşhirci diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu: Sosyal medya tepki çekti 2

TEPKİ YAĞDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medyada paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

Yer: Konya! Doktor teşhirci diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu: Sosyal medya tepki çekti 3

