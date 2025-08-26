Yer: Konya! Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu: Sosyal medya tepki çekti

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Göz muayenesi için hastaneye giden genç kız, doktor tarafından 'çıplak' geldiği iddia edilerek muayene edilmedi.

"BEN HASTA SEÇİYORUM"

Videoda söz konusu doktor, "Göbek açık böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben hasta seçiyorum. Evet teşhircileri muayene etmiyorum. Sizi muayene etmiyorum, çıkın buradan." dedi.

Konya'da bir doktor, muayeneye gelen genç kıza 'teşhirci' diyerek bakmadı



Doktorun akılalmaz tutumu karşısında genç kız gözyaşlarını tutamadı

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Görüntüleri çeken genç kız ise gözyaşlarına tutamayarak "Bir doktor böyle bir şey söyleyebilir mi ya?" dedi.

TEPKİ YAĞDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medyada paylaştığı görüntülere tepki yağdı.