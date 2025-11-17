HABER

Yer: Konya! Eşinin gözleri önünde bıçaklandı

Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kadirhan Öztürk, belediye otobüsünde tartıştığı yolcunun saldırısına uğradı. 21 yaşındaki genç, eşinin gözleri önünde bıçaklandı. Saldırgan kaçarken Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı. Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

17 Kasım 2025
17 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
