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Yer: Konya! Eve giden ekipler cansız bedenlerle karşılaştı

Konya'da 58 yaşındaki adam, eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edilirken çiftin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yer: Konya! Eve giden ekipler cansız bedenlerle karşılaştı

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İbrahim Urgun, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Urgun'u tüfekle vurdu. Urgun, ardından silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

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CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Nazmiye ve İbrahim Urgun çiftinin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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