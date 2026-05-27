Yer: Konya! Kuyuya düşen kadın yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen Feride Ballı (55) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Feride Ballı’nın boş su kuyusuna düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ballı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu düştüğü kuyudan çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan düşmeye bağlı darbe sonucu yaralanan Ballı, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

