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Yer: Küçükçekmece! 18 yaşından küçük 4 kişinin bulunduğu araçtan cephanelik çıktı: Uzun namlulu silah, el bombaları...

07.03.2025 00:30
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İstanbul Küçükçekmece'de devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. İçerisinde yaşları 18'den küçük 4 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yer: Küçükçekmece! 18 yaşından küçük 4 kişinin bulunduğu araçtan cephanelik çıktı: Uzun namlulu silah, el bombaları...

Olay saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı.

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Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

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EL BOMBALARI, UZUN NAMLULU SİLAH...

Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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ISTANBUL---KUCUKCEKMECE’DE-ARACTAN-CEPHA_598483_177155Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece silah
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