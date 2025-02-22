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Yer Küçükçekmece… Mahalle gece kabusa döndü! Yangın çıktı çevreye sıçradı: 6 kişi mahsur kaldı

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.02.2025 08:40
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Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'ta, bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, çevredeki iki binaya sıçrayarak büyük paniğe yol açtı. 6 kişi, yoğun dumanın etkisiyle mahsur kaldığı binanın çatısında itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi.

Yer Küçükçekmece… Mahalle gece kabusa döndü! Yangın çıktı çevreye sıçradı: 6 kişi mahsur kaldı

Küçükçekmece'de gece saatlerinde meydana gelen olay, çevredeki sakinler için büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Yangın, bir mobilya atölyesinde başlayarak hızla çevresindeki iki binaya sıçradı.

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YANGININ NEDENİ

Yangının kaynağı henüz belirlenemezken, saat 23.45 civarında Hisar Sokak'taki 4 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde alevlerin yükseldiği bildirildi. Kısa süre içinde büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki iki binaya da sıçrayarak, büyük bir felakete yol açtı. Çevredekiler, yangını fark ederek hemen durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE ULAŞTI

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Binanın çatısına çıkan 6 kişi, yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak bu kişileri kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık personeli, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra, tedbir amacıyla hastaneye sevk etti.

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YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi farklı cephelerden müdahale etti. Ancak, mobilya atölyesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının büyüklüğü ve yol açtığı hasar, çevre sakinlerini endişelendirdi.

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MAHSUR KALANLAR OLDU

Yoğun dumandan etkilenerek binanın çatısına çıkan 6 kişi burada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, mahsur kalan kişileri merdivenli araç ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta tedavileri yapılan 6 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının neden çıktığı ve daha büyük bir felakete yol açmaması için alınması gereken önlemler üzerine incelemeler sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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yangın Küçükçekmece
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