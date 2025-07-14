Yer: Küçükçekmece! Rahat tavırlarla gelip marketi hedef aldı... Korkunç anlar kamerada!

Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerindeki marketin önüne geldi. Şüpheli, eline aldığı molotofkokteylini markete doğru fırlatıp kaçtı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Markette yangın çıkmadan iş yeri sahibi duruma müdahale etti. Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Şahsın molotofkokteyli atma ve kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır