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Yer: Küçükçekmece! Rahat tavırlarla gelip marketi hedef aldı... Korkunç anlar kamerada!

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Megakent İstanbul'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Küçükçekmece'de gerçekleşen olayda bir şahsın markete molotofkokteyliyle saldırıda bulunduğu görüldü. Saldırganın rahat tavırları ise izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler!

Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerindeki marketin önüne geldi. Şüpheli, eline aldığı molotofkokteylini markete doğru fırlatıp kaçtı.

Yer: Küçükçekmece! Rahat tavırlarla gelip marketi hedef aldı... Korkunç anlar kamerada! 1

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Markette yangın çıkmadan iş yeri sahibi duruma müdahale etti. Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Şahsın molotofkokteyli atma ve kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece molotof kokteyli
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