Yer: Kütahya! Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Kütahya'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Cam kumu yüklü araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

