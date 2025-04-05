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Yer: Malatya! Evinde ölü bulundu

Malatya'da 35 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Gökhan Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yer: Malatya! Evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan M.Y., akşam saatlerinde geldiği ikametinde oğlu Gökhan Y.'yi (35) kanlar içerisinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökhan Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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