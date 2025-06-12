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Yer: Malatya! Kendisini taciz eden adamı vurdu... O anları sosyal medya hesabında paylaştı

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Çiğdem Sevinç

Malatya'da Nuray Ş., kendisini rahatsız eden S.D.’yi çantasından çıkardığı tabancayla ayaklarından vurdu. Nuray Ş., o anları da cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Nuray Ş. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya silah cinsel taciz
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