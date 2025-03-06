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  4. Yer: Maltepe! Günlerdir haber alınamayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yer: Maltepe! Günlerdir haber alınamayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

06.03.2025 01:25
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İstanbul Maltepe'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Günay Açıl, evinde ölü olarak bulundu. Açıl’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yer: Maltepe! Günlerdir haber alınamayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, saat 21.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Ortayol Sokak’ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Günay Açıl’dan 3 gündür haber alamayan komşuları, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, duvarla yatağı arasına yüzüstü düşmüş vaziyetteki Günay Açıl ile karşılaştı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin incelemesiyle Açıl’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Öte yandan Günay Açıl’ın emekli öğretmen olduğu ve kalp hastası olduğu öğrenildi. Açıl'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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‘BİR HAFTADIR EVDEN ÇIKMIYORDU’

Açıl’ın komşusu Taner Gülşen, “Yalnız yaşayan bir insandı. Yaklaşık 40 gün önce ablasını kaybetti. Kaybettikten sonra psikolojisi bozuldu. Yemeği, içmesi ve ilaçlarıyla ilgileniyorduk. Son bir haftadır evden çıkamıyordu. Yüzü, gözü şişmiş ve ödem oluşmuştu vücudunda. Son geldiğimde kapıyı açmadı. Muhtemelen öldüğünü düşündüm. Geldiğimizde de bu acı tablo ile karşılaştık. Yüzüstü yatıyordu. Soğuktan olacak ki kaloriferleri yakamadığı için 4 kat giyinmişti. Elbiselerini keserlerken gördük. Yerde, duvarla yatak arasına yüzüstü düşmüştü. İyi bir öğretmendi, emekli öğretmenimizdi. Kendisini severdik" dedi.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Maltepe
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