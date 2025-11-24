HABER

Yer: Manavgat! İnşaat için plajlardan 50 kamyon kum çalanlar yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlar tarafından inşaatta kullanmak için kepçeler ve kamyonlarla çalınan plaj kumları, düzenlenen operasyonla üç ayrı noktada bulundu. 50 kamyona yüklenen kumlar, çalındığı noktaya tekrar geri döküldü. Jandarma bölgede kum hırsızlıklarına karşı fotokapanlarla önlem alacak.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi.

Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

FOTOKAPAN KURULACAK

Manavgat İlçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor.

Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler.

TEKRAR PLAJLARA DÖKÜLDÜ

Araştırmalarını sürdüren Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, çalınan plaj kumlarının doğal alanına geri döndürülmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda sahilden alındığı tespit edilen kumların üç ayrı nokta olduğunu tespit eden ekipler, 50 kamyon kumu çalındığı Ulualan sahilindeki bölgeye geri döktü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

