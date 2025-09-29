HABER

Yer: Manisa... 1'i çocuk 5 kişi ölmüştü: Korkunç kaza saniye saniye kameralarda!

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen katliam gibi kazada 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. Korkunç kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlerin yüreğini parçaladı. İşte o anlar!

Dün gece saatlerinde gerçekleşen feci kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Mert G. (41) yönetimindeki pikapla kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan 1’i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

