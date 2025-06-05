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Yer: Manisa! Dananın saldırısında yaralanan iş insanı hayatını kaybetti

Manisa'da sattığı dananın saldırısına uğrayan iş insanı İbrahim Külahlı yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Külahlı tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Yer: Manisa! Dananın saldırısında yaralanan iş insanı hayatını kaybetti

Olay, 2 Haziran'da Şehzadeler ilçesindeki bir büyükbaş hayvan işleme tesisinde meydana geldi. Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve restoran işletmecisi İbrahim Külahlı, Kurban Bayramı dolayısıyla çiftliğindeki danalardan birini sattı. Müşterisinin talebi üzerine sattığı dananın fotoğrafını çekmek isteyen Külahlı, hayvanın saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Külahlı, dananın boynuz darbeleriyle bacak, göğüs kafesi ve dalağından yaralandı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Külahlı, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dün durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Külahlı, burada entübe edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim Külahlı, burada doktorların müdahalesine karşın bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Manisa dana
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